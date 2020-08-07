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"Танцы со звездами 2020": актер из "Бешеной свадьбы" участвует в шоу

"Танцы со звездами 2020": актер из "Бешеной свадьбы" участвует в шоу
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта "Танці з зірками" присоединился актер, звезда комедии "Скажене весілля" и сериала "Великі вуйки" Арам Арзуманян.

Актер Арам Арзуманян принял вызов от украинского футболиста, участника реалити-шоу "Холостяк" Сергея Мельника.

На своих официальных страницах в Tik Tok и Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов от футболиста Сергея Мельника.

"Вызов принят от Сергея Мельника! Я тоже в теме #танціззіркамиchallenge и передаю его дальше Фреймут Оле. Увидимся и разнесем вместе паркет шоу "Танцы со звездами", - написал Арзуманян.

 
 
 
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Примет ли танцевальный вызов украинская телеведущая Ольга Фреймут - узнаем в скором времени.

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Участники нового сезона "Танцев со звездами" 2020 года: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Слава Каминская, Алексей Завгородний, Сергей Танчинец, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

Также, ранее в шоу назвали имена судей нового сезона. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и легендарный танцор и хорегораф Григорий Чапкис.

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Танцы со звездами, Танці з зірками, Танцы со звездами 2020, Арам Арзуманян.

Автор:

Телеграф
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