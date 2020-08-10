"Ого, будет горячо": Оля Фреймут станет 14-ой участницей шоу "Танцы со звездами-2020"

Экс-ведущая программы "Ревизор" и "Инспектор Фреймут" приняла вызов от актера кинокомедии "Бешеная свадьба" Арама Арзуманяна.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут согласилась принять участие в популярном развлекательном шоу "Танцы со звездами".

Об этом звезда заявила на своей официальной странице в Интаграм.

"Друзья, я принимаю #танціззіркамиchallenge от Арама Арзуманяна и завершаю челендж. Встретимся на паркете", - сообщила телеведущая, сопроводив пост небольшим танцевальным роликом. Таким образом, Ольга Фреймут оказывается последней участницей, кто согласился участвовать в танцевальном проекте.

View this post on Instagram A post shared by FreimutOlia (@freimutolia) on Aug 10, 2020 at 2:04am PDT

О партнере Ольги на паркете пока ничего неизвестно.

Поклонники шоу не сдерживают восторга от участия известной телеведущей в "Танцах со звездами-2020": "Ого, будет горячо", "Крутой будет сезон", "Оля, Ваше участие в танцах - это неожиданно! Но очень интересно".

Участники нового сезона "Танцев со звездами" 2020 года: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Слава Каминская, Алексей Завгородний, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.

Также, ранее в шоу назвали имена судей нового сезона. Ими стали Екатерина Кухар и Влад Яма. К ним присоединился и легендарный танцор и хорегораф Григорий Чапкис.