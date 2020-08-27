Дженнифер Лоуренс с мужем Куком Марони появилась на публике впервые за полгода (Фото)

30-летнюю Дженнифер Лоуренс и ее мужа, 36-летнего Кука Марони называют одной из самых закрытых пар Голливуда.

Актриса Дженнифер Лоуренс и ее супруг Кук Марони предпочитают "не светиться" на публике и чаще всего умудряются обходить папарацци. Однако недавно парочку все-таки запечатлели.

На новых фотографиях Лоуренс и Марони идут по улице в защитных масках, несут в руках по бутылке вина и выглядят очень сосредоточенными. Вероятно, актриса с мужем ходили в винный магазин.

В США по-прежнему просят строго соблюдать меры безопасности и носить маски, так как ситуация с коронавирусом остается тяжелой, и в стране зафиксировано около 6 миллионов случаев заражения COVID.

Jennifer Lawrence and Cooke Maroney were spotted in New York today (2020) pic.twitter.com/xFWUkaiKCh — jennifer lawrence gallery (@jlawgallery) August 25, 2020

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились осенью 2019 года в роскошном историческом коттедже Belcourt Castle. Сообщалось, что для хранения свадебного платья Дженнифер даже сняла отдельный номер в отеле. О романе пары стало известно летом 2018. Кук и Дженнифер прослыли одной из самых закрытых звездных пар, а во время карантина почти исчезли с радаров.

Отчасти это можно объяснить тем, что Марони - непубличный человек, хотя занят в сфере искусства. Он управляет галереей Gladstone Gallery и иногда бывает в кругах кинобизнеса, благодаря чему и познакомился с Дженнифер.

Как сообщалось ранее, Дженнифер Лоуренс претендует на роль в ремейке фильма "Голод" 1983 года.