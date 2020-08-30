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Кэти Перри остроумно пошутила о первых днях материнства (Фото)

Кэти Перри остроумно пошутила о первых днях материнства (Фото)
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф showdream.org
Ко всем позитивным событиям Кэтти всегда подходит с юмором. В соцсети певица разместила фотографию мужчины и женщины в пустыне, которые перебрасывают друг другу ребенка.

На днях 35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум стали родителями. Если для мужчины роль отца - не в новинку, ведь он воспитывает 9-летнего сына Флинна от предыдущих отношений, то артистка опыт материнства получает впервые.

На своей странице в Instagram звезда решила пошутить над первыми днями в новой роли и разместила забавную публикацию для поклонников. Сразу после рождения, дочь знаменитостей Дейзи Дав требует к себе все внимание родителей, поэтому на данный момент отвлечься на другие обязанности, в том числе и творческие, очень сложно. В соцсети певица разместила фото родителей в пустыне, которые перекидывают друг другу ребенка.

"Это я, после того, как кормила весь день, передаю Дейзи отцу, чтобы подготовиться к появлению второго "ребенка", - остроумно написала Перри.

 
 
 
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Как стало понятно, "второй ребенок" - это новый альбом певицы Smile, который совсем скоро должен увидеть мир. Премьера первой песни состоялась 27 августа и она уже доступна для прослушивания.

 
 
 
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Напомним, Кэти Перри показала, где будет жить ее малышка. Также,  в СМИ появилась информация о том, что актриса Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума.

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Дети, Кэти Перри.

Автор:

Телеграф
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