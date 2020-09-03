"Я понесу наказание по решению народа": Михаил Ефремов признал вину в ДТП

Российский актер Михаил Ефремов заявил, что полностью признает свою вину в смертельном ДТП.

Актер Михаил Ефремов во время заседания Пресненского суда Москвы заявил, что признает вину в ДТП, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Он выступил еще до начала прения сторон и сделал заявление.

"Я признаю свою вину", — сказал Ефремов, после чего ему не дали возможности говорить.

Перед этим информацию о признании вины сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Ефремов сказал очень хорошую фразу: "В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист, артист народа, и понесу наказание по решению народа". Он сегодня признает свою вину", - сказал Пашаев.

Ранее Михаил Ефремов неоднократно отрицал свою вину. В суде он заверял, что не помнит момент аварии, а видеоролик с его участием назвал фейком.

Хотя сначала, Михаил Ефремов не отрицал своей вины в смертельном ДТП. Актер даже записал видообращение, в котором обратился к родственникам погибшего.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автомобилями. Водитель фургона, который также попал в ДТП, Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице утром 9 июня.