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Давно пора было: Елизавета II отобрала у Вайнштейна орден Британской империи

Давно пора было: Елизавета II отобрала у Вайнштейна орден Британской империи
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф
Королева Великобритании Елизавета II лишила осужденного за домогательства и изнасилование американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи.

Как сообщает издание Sky News, Согласно распоряжению королевы Елизаветы II голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок в США за изнасилование и принуждение к сексу, лишен звания почетного кавалера ордена Британской империи.

По информации из Лондона, фамилию Вайнштейна удалили из списков награжденных, куда он был вписан 29 января 2004 года во время награждения. Тогда Вайнштейн получил награду в Нью-Йорке из рук генерального консула Великобритании Томаса Харриса.

Напомним, что после сексуального скандала Вайнштейна уже исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук, Британской академии кино и телевизионных искусств и Британского института кино.

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Как сообщалось ранее, продюсера обвинили в новых преступлениях. Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Также в марте стало известно, что продюсер заразился COVID-19. В начале апреля Вайнштейну удалось побороть коронавирус.

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Елизавета II, Харви Вайнштейн.

Автор:

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