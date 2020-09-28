Осужденный Ефремов лично обжаловал свой приговор

Осужденный на 8 лет российский актер Михаил Ефремов подал собственную жалобу на приговор Пресненского суда Москвы.

В понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь суда Лела Кокая заявила, что в адрес канцелярии к настоящему моменту была подана апелляционная жалоба от осужденного актера Михаила Ефремова.

Кроме этого, ранее в суд также были поданы расширенные жалобы его бывших адвокатов - Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г.

Сейчас Ефремова защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов, которые будут предоставлять его интересы на апелляции.

Напомним, 8 сентября известный российский актер был приговорен к восьми годам колонии. Он был признан виновным в смертельном ДТП, когда его машина выехала на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с "Ладой", за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Ранее российский актер Михаил Ефремов заявил, что полностью признает свою вину в ДТП.