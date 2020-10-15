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Четверг, 15.10.2020
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В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой
В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой

В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой

В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф Фото: facebook Аллы Мазур
В сети показали фото украинской телеведущей, сделанное 25 лет назад.

Журналист Роман Скрыпин поделился архивными фото, где предстал вместе с коллегой Аллой Мазур.

Снимок, который мужчина разместил на своей официальной странице в Facebook, сделан еще в 1995 году во время ее работы в информационной программе УТН на телеканале УТ-1.

На архивном фото Алла Мазур позирует в деловом костюме с короткими рыжими волосами.

Добавим, что летом коллега Мазур, телеведущая Маричка Падалко также опубликовала совместный архивный снимок (2006 год). С тех пор имидж двух известных ведущих изменился.

 
 
 
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До того, как украинская журналистка и телеведущая Алла Мазур заявила в ноябре 2019 года, что у нее обнаружили злокачественную опухоль; когда появилась на обложке издания Marie Claire в совершенно новом образе - без парика и со стильной короткой стрижкой, она долгое время придерживалась одного стиля.

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Алла Мазур работает в информационно-аналитической программе "ТСН" с первых дней существования программы на телеканале "1+1". Восемь раз была награждена премией "Телетриумф", как лучшая ведущая информационно-аналитической программы.

Ранее "Телеграф" рассказал об украинских знаменитостях, которым пришлось столкнуться с онкологическим заболеванием.

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Архив, Алла Мазур, Маричка Падалко.

Автор:

Телеграф
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