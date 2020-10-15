В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой

В сети показали фото украинской телеведущей, сделанное 25 лет назад.

Журналист Роман Скрыпин поделился архивными фото, где предстал вместе с коллегой Аллой Мазур.

Снимок, который мужчина разместил на своей официальной странице в Facebook, сделан еще в 1995 году во время ее работы в информационной программе УТН на телеканале УТ-1.

На архивном фото Алла Мазур позирует в деловом костюме с короткими рыжими волосами.

Добавим, что летом коллега Мазур, телеведущая Маричка Падалко также опубликовала совместный архивный снимок (2006 год). С тех пор имидж двух известных ведущих изменился.

View this post on Instagram A post shared by Марічка Падалко (@marichkapadalko) on Jun 6, 2020 at 8:24am PDT

До того, как украинская журналистка и телеведущая Алла Мазур заявила в ноябре 2019 года, что у нее обнаружили злокачественную опухоль; когда появилась на обложке издания Marie Claire в совершенно новом образе - без парика и со стильной короткой стрижкой, она долгое время придерживалась одного стиля.

Алла Мазур работает в информационно-аналитической программе "ТСН" с первых дней существования программы на телеканале "1+1". Восемь раз была награждена премией "Телетриумф", как лучшая ведущая информационно-аналитической программы.

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