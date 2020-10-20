Заподозрила сговор: жена Ефремова прервала переговоры с родственниками погибшего Захарова

Жена Михаила Ефремова, Софья Кругликова отказалась от примирения с семьей погибшего в ДТП Захарова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья отказалась от примирительного соглашения с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Женщина заподозрила адвоката актера, Андрея Алешкина, в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским, сообщает российское издание ТАСС.

По словам Алешкина, переговоры о примирении уже велись, но в воскресенье, 18 октября, Софья Кругликова выявила "некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича и Добровинским есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было".

Защитник Ефремова также подчеркнул, что решение о прекращении перемирия исходило не от самой супруги актера, а его другого адвоката Владимира Васильева. При этом сам Васильев заявил, что Михаил Ефремов от примирительного соглашения не отказывался.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 8 июня российский актер Михаил Ефремов попал смертельное ДТП, впоследствии которого скончался курьер Сергей Захаров. На тот момент актер был в состоянии алкогольного опьянения.

В процессе судебного разбирательства семья погибшего запросила компенсацию в сумме 40 миллионов рублей (более 15 миллионов гривень). 8 сентября стало известно, что московский суд приговорил Ефремова к лишению свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима. Позже актер лично обжаловал приговор.