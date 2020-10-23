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"Кристина строже Владимира": мама Горняк призналась, каким видит своего зятя Остапчука

"Кристина строже Владимира": мама Горняк призналась, каким видит своего зятя Остапчука
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Остапчука

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная, юрист Кристина дали интервью программе "Звездный путь" на канале "Украина", в котором рассказали о знакомстве своих родителей и планах по увеличению семьи. Напомним, что пара отыграла свадьбу 15 октября.

Известно, что родители Остапчука и Горняк познакомились только в день свадьбы.

"Они познакомились в день свадьбы и уже подружились. Мне даже кто-то в Инстаграме писал, что наши мамы похожи - как родные сестры", - рассказал шоумен.

 
 
 
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Родной отец Кристины не присутствовал на свадьбе. В это время от находится в Венгрии и из-за пандемии прилететь не смог. Уже на самой церемонии мама Кристины Надежда похвалила своего зятя: "Нам нравится Владимир, и я счастлива за свою дочь. Вижу по глазам, что она счастлива. Мне кажется, что он настолько открыт и добр, что Кристина строже Владимира. Но они хорошая пара".

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Известно, что Кристина Горняк искренне приняла детей Владимира Остапчука от первого брака с Еленой Войченко. Что касается собственных детей, Владимир и Кристина признались, что планируют пополнение в своей новой семье: "Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда "за", уж как будет, какие будут планы выше".

Как ранее писал "Телеграф", шоумен Владимир Остапчук и Кристина Горняк представили поклонникам небольшой фильм о своей любви.

Также молодожены раскрыли подробности своего медового месяца.

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Свадьба, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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