"Нежная и изящная": новая жена Остапчука с лимонами покрасовалась перед камерой (Видео)

Нотариус Кристина Горняк, которую называют разлучницей Владимира Остапчука и Елены Войченко, на своей личной странице в Инстаграм выложила философский пост, в котором она поразмышляла насчет независимости от общественного мнения и призвала быть самыми собой, несмотря на мнения других людей.

"Свою жизнь проживаете? Или зависимы от чужого мнения?" - начала Горняк.

"Отвечая на вопрос: "Как бы вы жили, зная, что вас не осудят за ваш выбор, поступки и действия?", большинство из нас признается, что эта "воображаемая жизнь" сильно отличается от реальности. Получается, что мы проживаем свою ЕДИНСТВЕННУЮ жизнь не так, как хотим, лишь бы только не сталкиваться с осуждением со стороны окружающих."

View this post on Instagram A post shared by kristygor (@kristygor) on Oct 26, 2020 at 3:50am PDT

Кристина призналась, что она всю жизни шла к тому, чтобы ориентироваться на себя.

"Не пора ли набраться смелости быть собой, пробовать и ошибаться, чем на склоне лет понять, как много мы упустили? Я лично за этот вариант", - пишет супруга Остапчука.

Горняк подытожила, что "наша жизнь - линия, а не точка. Можно все время переживать о том, что о нас думают другие, и не заметить, как пройдет жизнь. А можно жить так, как хочется, и быть верным себе, чтобы потом не испытывать сожалений в конце пути".

View this post on Instagram A post shared by kristygor (@kristygor) on Aug 10, 2020 at 9:40am PDT

Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально стали мужем и женой в четверг, 15 октября этого года. Совсем недавно они вернулись с медового месяца и приступили к работе.

Как ранее писал "Телеграф", мама Кристины Горняк рассказала, что она на самом деле думает о звездном зяте.