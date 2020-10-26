"Нежная и изящная": новая жена Остапчука с лимонами покрасовалась перед камерой (Видео)

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Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Кристины Горняк

Нотариус Кристина Горняк, которую называют разлучницей Владимира Остапчука и Елены Войченко, на своей личной странице в Инстаграм выложила философский пост, в котором она поразмышляла насчет независимости от общественного мнения и призвала быть самыми собой, несмотря на мнения других людей.

"Свою жизнь проживаете? Или зависимы от чужого мнения?" - начала Горняк.

"Отвечая на вопрос: "Как бы вы жили, зная, что вас не осудят за ваш выбор, поступки и действия?", большинство из нас признается, что эта "воображаемая жизнь" сильно отличается от реальности. Получается, что мы проживаем свою ЕДИНСТВЕННУЮ жизнь не так, как хотим, лишь бы только не сталкиваться с осуждением со стороны окружающих."

 
 
 
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Кристина призналась, что она всю жизни шла к тому, чтобы ориентироваться на себя.

"Не пора ли набраться смелости быть собой, пробовать и ошибаться, чем на склоне лет понять, как много мы упустили? Я лично за этот вариант", - пишет супруга Остапчука.

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Горняк подытожила, что "наша жизнь - линия, а не точка. Можно все время переживать о том, что о нас думают другие, и не заметить, как пройдет жизнь. А можно жить так, как хочется, и быть верным себе, чтобы потом не испытывать сожалений в конце пути".

 
 
 
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Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально стали мужем и женой в четверг, 15 октября этого года. Совсем недавно они вернулись с медового месяца и приступили к работе.

Как ранее писал "Телеграф", мама Кристины Горняк рассказала, что она на самом деле думает о звездном зяте.

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Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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