Как проходит прощание с Михаилом Жванецким (видео)

В понедельник 9 ноября в Москве состоялись похороны известного сатирика Михаила Жванецкого, анонсированные в воскресенье.

Об этом сообщили в Телеграм канале Звездач.

Попрощатся с известным артистом пришли Алла Пугачева, Максим Галкин, Леонид Ярмольник, Илья Резник и другие его друзья.

Там также поделились видео с места похорон сатирика.

Стоит напомнить, что 6 ноября 2020 года на 87 году жизни умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Он был талантливым одесситом, писателем, юмористом, популярным исполнителем собственных сочинений. Выступления Жванецкого всегда отличались настоящим одесским юмором и аллегорической подачей материала.

8 ноября в программе "Лига Смеха" телеканала "1+1" показали пародию на известного сатирика Михаила Жванецкого, который незадолго до этого умер.

Подробнее о том: "Каким был Михаил Жванецкий при жизни, его биография и цитаты", - читайте в материале "Телеграфа".