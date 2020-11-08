В день смерти Жванецкого на "1+1" показали пародию на него (Видео)

В программе "Лига Смеха" телеканала "1+1" показали пародию на известного сатирика Михаила Жванецкого, который умер в пятницу, 6 ноября.

Участники команды "НОС" под руководством звездного тренера Станислава Боклана представили ситуацию, в которой Жванецкий записывает предвыборную речь. Что интересно, трансляция этого эфира сошлась с датой смерти самого сатирика.

Стоит отметить, что сьемки юмористического шоу записываются ранее. То, что программа вышла на телевидении именно в день смерти Михаила Жванецкого - чистая случайность.

Напомним, что российская актриса Нонна Гришаева рассказала о причине смерти великого юмориста. О том, что Михаил Жванецкий очень часто садился пьяным за руль, проговорился сам Михеил Саакашвили.

Ранее "Телеграф" писал, кому из родных Жванецкого достанется все его имущество.