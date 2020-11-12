Выяснилось, что оставил Жванецкий своим наследникам

Сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Незадолго до этого юморист прекратил концертную деятельность из-за ухудшения здоровья.

За свою жизнь Михаил Михайлович обзавелся немалым имуществом, которое теперь разделят между собой его супруга и дети, - – это роскошный дом в Грибово и квартира в центре Москвы.

Об этом сообщает телеграмм-канал Super.

Известный сатирик владеет домом в 540 квадратов в поселке Грибово. Резиденция находится в сосновой чаще. Стоимость резиденции составляет около 2 млн долларов. Также в 2009 году юморист приобрел 6-комнатную квартиру площадью 252 кв.м. в центре Москвы. Примерная стоимость жилья - около 4 миллионов долларов.

Плюс ко всему, у Жванецкого еще с конца 90-х есть загородный дом рядом с Троицком – небольшой участок в 10 соток, стоимостью в 400 тыс. долларов.

Общая стоимость оставленной сатириком недвижимости оценивается в сумму более чем в 6,5 миллионов долларов.

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