Фронтвумен The Hardkiss восхитила сеть длинными ножками (фото)

Украинская певица Юлия Санина, которая недавно представила новый клип на песню "Все було так", заявила 28 ноября, что ролик достиг отметки в 500 тысяч просмотров на YouTube.

Новость о новом достижении артистка сопроводила черно-белым фото.

На снимке Юлия позирует перед камерой в дерзком черном платье с глубоким вырезом, обнажая длинные и стройные ноги. Именно в этом наряде исполнительница снималась для нового клипа.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss)

Поклонники Саниной остались в восторге от ее стильного образа.

Напомним, что фронтвумен группы The Hardkiss вышла в суперфинал развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020" телеканала "1+1". Премьера 14 выпуска состоится в это воскресенье, 29 ноября.

А не так давно Юлия Санина поздравила сына с его 5-летием.