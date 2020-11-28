Стало известно, кто победил в шестом сезоне Лиги Смеха

В пятницу, 27 ноября, прошел финал 6 сезона юмористического шоу студии "Квартал 95" - "Лига Смеха".

В этом сезоне звездный состав жюри пополнили Владимир Дантес, Наталья Могилевская и Игорь Ласточкин. Ведущим стал комик и шоумен Евгений Кошевой.

До финала дошли три команды - это "ОГО", "Наш Формат" и "СМТ".

По результатам голосования чемпионом Vl сезона "Лиги Смеха" стала команда "СМТ" Полтава. Поздравляем парней!

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Смотрите полный выпуск 6 сезона:

Напомним, что 6 сезон юмористического шоу "Лига Смеха" запомнился зрителям многими смешными пародиями, как на журналиста Дмитрия Гордона, так и на покойного сатирика Михаила Жванецкого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на телеканале "1+1" 29 ноября состоится грандиозный суперфинал талант-шоу "Танцы со звездами".

Кроме этого, зрители проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной рассекретили победителя шоу.