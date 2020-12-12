Поход в театр удался: Кейт Миддлтон восхитила новым образом (фото)

Герцоги Кембриджские на этой неделе вернулись с трехдневного тура по Великобритании, где смогли поблагодарить британцев, которые тяжело работают во время пандемии. Напомним, что европейская страна первой запустила процесс вакцинации от коронавируса, ведь число случаев заражения COVID-19 в некоторых районах Великобритании резко возросло после окончания второго локдауна.

В пятницу, 11 декабря, Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили специальное представление пантомимы Pantoland в лондонском театре The Palladium, чтобы поблагодарить ключевых сотрудников и их семьи за их феноменальные усилия в 2020 году.

Перед выступлением герцог произнес короткую речь, в которой поблагодарил людей по всей стране за те жертвы и поддержку сообществ во время пандемии COVID-19.

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Во время перерыва герцоги Кембриджские также встретились с небольшим количеством семей рабочих, чтобы узнать больше об их опыте за последний год, перед тем, как появиться за кулисами, чтобы поблагодарить актеров и команду за их выступление.

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Ранее стало известно, что Меган Маркл стала самым популярным членом британской королевской семьи, обогнав в рейтинге Кейт Миддлтон и Елизавету II.