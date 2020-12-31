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"Это не просто бабочки в животе": Мила Нитич рассказала о первом знакомстве с Пугачевой

"Это не просто бабочки в животе": Мила Нитич рассказала о первом знакомстве с Пугачевой
13:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram Милы Нитич

Украинская исполнительница Мила Нитич, которая рассказала о причине разрыва деловых отношений с продюсером Владимиром Бебешко, вспомнила о первой встрече с Аллой Борисовной Пугачевой на международном фестивале "Новая волна-2009" в Юрмале.

Об этом артистка рассказала в интервью изданию "Телеграф".

В 2009 году Примадонна вручила молодой певице специальный приз - "Золотую звезду Аллы" и денежную награду в размере 50 тысяч долларов.

"Есть ощущения, которые нельзя повторить. Когда Алла Борисовна объявляла о своем решении вручить Золотую звезду, я испытала что-то совершенно невероятное. Это не просто бабочки в животе, как мы привыкли описывать ощущения. Есть чувства, есть эмоции, которые невозможно описать словами. И они, пожалуй, самые честные, ведь слова часто искажают смысл происходящего. А тут меня просто разрывало изнутри от радости. Было очень круто", - призналась Мила Нитич.

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Также исполнительница описала Пугачеву как очень свободную в своем мышлении женщину, которая всегда думает и поступает так, как считает нужным: "За свою жизнь с Аллой Борисовной я виделась два раза. Первый раз в Юрмале после награждения на Новой волне, когда она пригласила меня в свою гримерку. Второй - на радио "Алла" в Киеве в 2009 году у нас было полуторачасовое интервью. Оба раза были очень искренними и непринужденными".

Напомним, что ранее российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву уличили в чрезмерном использовании фотошопа.

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Алла Пугачева, Мила Нитич.

Автор:

Телеграф
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