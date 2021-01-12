Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни

Легендарный украинский танцор, хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис в декабре 2020 года был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Ближе к Новому году его выписали и его состояние пошло на улучшение, но в рождественский сочельник хореограф снова попал в больницу. Об этом рассказал его сын Грег.

У танцора подозревали коронавирус, однако к счастью диагноз не подтвердился, о чем рассказал сам Григорий Николаевич изданию "ГОРДОН".

А 12 января стало известно, что танцора выписали и он уже дома. В комментарии изданию "ГОРДОН" 90-летний хореограф рассказал, что только сегодня(12 января) переступил порог своего дома.В общей сложности судья "Танцев со звездами" в больницах провел месяц.

Григорий Николаевич пожаловался,что в больницах негде было ходить, и его заставляли все время лежать.

"У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", – отметил Чапкис.

Ранее, "Телеграф" писал о том, как сын Григория Чапкиса относится к молодой супруге отца.