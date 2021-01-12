Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
Назван лучший футбольный тренер десятилетия
Назван лучший футбольный тренер десятилетия

Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни

Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Легендарный украинский танцор, хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис в декабре 2020 года был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Ближе к Новому году его выписали и его состояние пошло на улучшение, но в рождественский сочельник хореограф снова попал в больницу. Об этом рассказал его сын Грег.  

У танцора подозревали коронавирус, однако к счастью диагноз не подтвердился, о чем рассказал сам Григорий Николаевич изданию "ГОРДОН".

А 12 января стало известно, что танцора выписали и он уже дома. В комментарии изданию "ГОРДОН" 90-летний хореограф рассказал, что только сегодня(12 января) переступил порог своего дома.В общей сложности судья "Танцев со звездами" в больницах провел месяц.

Григорий Николаевич пожаловался,что в больницах негде было ходить, и его заставляли все время лежать.

"У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", – отметил Чапкис.

Ранее, "Телеграф" писал о том, как сын Григория Чапкиса относится к молодой супруге отца.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хореограф, Танцор, Григорий Чапкис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики под кислород не ложатся: украинки рассказали, как болели "короной" по два, а то и три раза
02 "Майданом сделали только хуже": журналистка поделилась разговором с заробитчанином в поезде
03 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
04 Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
05 Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter
Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter
&quot;Не боится называть Крым украинским&quot;: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
"Не боится называть Крым украинским": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь