"Спасибо за наши 25": вдова Кернеса показала архивные семейные фото

24 января - 40 дней со дня смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался от осложнений коронавируса.

Вдова Геннадия Адольфовича Оксана Гайсинская тяжело переживает потерю любимого супруга. В 40 дней со дня смерти она опубликовала на своей странице трогательное видео с подборкой архивных фотографий, в котором поблагодарила своего мужа за все те года, которые они прожили вместе.

“Каждую ночь кто-нибудь подумает о тебе перед тем, как лечь спать. Для кого-то ты значишь все. Ты говорил, люби людей, которые относятся к тебе правильно и забудь о тех, кто этого не делает. Пусть твоя душа обретёт покой... Спасибо за наши 25” - подписала видео Гайсинская.

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Напомним, что в день похорон она опубликовала пятиминутный ролик, в котором показала весь день похорон Геннадия Кернеса.

Ранее, “Телеграф” писал, что бизнесмен Павел Фукс рассказал, как жил Кернес в последние месяцы своей жизни.