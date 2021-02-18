Почти как Тарзан: сын Наташи Королевой станцевал на пилоне (видео)

Единственный сын известной эстрадной певицы Натальи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана - ред.) - Архип, которому 19 февраля исполнится 19 лет, станцевал на пилоне в паре со своей девушкой Мелиссой Фокс.

Видео, которое было опубликовано на странице парня в Инстаграме, сопровождается ремиксом собственной песни Архипа под названием "Дельфин и русалка", записанная вместе с Королевой.

"Решили покреативить под офигенный ремикс на песню Дельфин и русалка!!!", - написал Архип в новом посте.

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Напомним, что Меллиса Фокс является танцовщицей. Девушка часто делится с подписчиками совместными кадрами со своим любимым.

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Архип Grek feat. Наташа Королева - Дельфин и русалка - видео:

Архип Глушко родился 19 февраля 2002 года в Москве. Сейчас парень живет в Майами вместе с бабушкой Людмилой Порывай. С 9 лет увлекается изучением японского языка.

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Ранее Николай Баской назвал Наташу Королеву "разведенкой" после того, как СМИ узнали об измене ее мужа Тарзана.