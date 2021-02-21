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Анита Луценко назвала главную ошибку худеющих девушек (видео)

Анита Луценко назвала главную ошибку худеющих девушек (видео)
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный тренер и эксперт по питанию Анита Луценко помогает людям худеть правильно и обретать стройные фигуры как в фитнес-залах, так и в домашних условиях. В этот раз спортсменка назвала основную ошибку девушек, который хотят сбросить лишний вес, но быстро бросают этот процесс.

Видео мини-интервью Анита разместила на личной странице в Инстаграме.

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"Потому что не могут дождаться, когда начнутся перемены явные, а ждут, что, начала - и завтра уже: "Все, я похудела", а нужно подождать хотя бы две недели. Тогда начинает виден результат. Две недели редко кто выдерживает", - рассказала Луценко.

 
 
 
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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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Ранее Анита Луценко дала "Телеграфу" интервью, в котором рассказала, как правильно похудеть людям, работающим на дому.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 300

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Похудение, Фитнес, Анита Луценко.
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