Анита Луценко назвала главную ошибку худеющих девушек (видео)

Известный тренер и эксперт по питанию Анита Луценко помогает людям худеть правильно и обретать стройные фигуры как в фитнес-залах, так и в домашних условиях. В этот раз спортсменка назвала основную ошибку девушек, который хотят сбросить лишний вес, но быстро бросают этот процесс.

Видео мини-интервью Анита разместила на личной странице в Инстаграме.

"Потому что не могут дождаться, когда начнутся перемены явные, а ждут, что, начала - и завтра уже: "Все, я похудела", а нужно подождать хотя бы две недели. Тогда начинает виден результат. Две недели редко кто выдерживает", - рассказала Луценко.

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Ранее Анита Луценко дала "Телеграфу" интервью, в котором рассказала, как правильно похудеть людям, работающим на дому.