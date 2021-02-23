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Официально: звезда "Дивергента" помолвлена с американским футболистом Аароном Роджерсом

Официально: звезда "Дивергента" помолвлена с американским футболистом Аароном Роджерсом
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф

29-летняя американская актриса Шейлин Вудли, которой однажды пришлось экстренно похудеть ради роли в кино, подтвердила помолвку с 37-летним американским футболистом Аароном Роджерсом.

Этим звезда "Диверганта" поделилась в новом интервью The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ("Вечернее шоу с Джимми Фэллоном").

"Да, мы помолвлены. Но для нас это не новость. Мы уже давно помолвлены. Да, мы обручились некоторое время назад, и Аарон замечательный, невероятный человек", - призналась Шейлин.

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Актриса рассказала, что познакомилась с Роджерсом во время пандемии коронавируса, но наблюдать за матчами своего парня не могла по причине закрытия стадионов для посетителей. Шейлин призналась, что никогда не думала связывать свою судьбу со спортсменом, но все же пытается понять футбол, особенно американский.

О романе знаменитостей стало известно лишь месяц назад. Совместные фото пара предпочитает не распространять в социальных сетях.

Аарон Роджерс является профессиональным игроком в американский футбол, выступающий на позиции квотербека команды Национальной футбольной лиги "Грин Бэй Пэкерз". С 2014 по 2017 гг. встречался с актрисой Оливией Манн.

 
 
 
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Шейлин Вудли наиболее известна по ролям в фильмах "Дивергент", "Виноваты звезды", "Сноуден", а также в сериалах "Тайная жизнь американского подростка" (2008-2013) и "Большая маленькая ложь".

Смотрите интервью с Шейлин Вудли и Джимми Фэллоном - видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что после 7 лет супружеской жизни американские звезды Ким Кардашьян и Канье Уэст подали на развод.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 219

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Помолвка, Шэйлин Вудли, Аарон Роджерс.
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