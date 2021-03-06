"Температура - 36,5°": Руслана рассказала, как прошел ее первый день после вакцинации 

5 марта в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 от коронавируса вакцинировались несколько украинских звезд шоу-бизнеса и спорта - Руслана, Александр Педан, Наталья Мосейчук и Сергей Конюшок.

Подобное решение, а именно вакцинация в прямом эфире, было сделано для того, чтобы повысить доверие украинцев к вакцине.

Через день после прививки, на своей странице в Фейсбуке Русла Лыжичко опубликовала пост, в котором сообщила, как себя чувствует после укола. Артистка отметила, что после эфира к не поступало очень много звонков от родных, друзей и представителей СМИ, чтобы узнать, как она себя чувствует.

"Все хорошо! Первый день после вакцинации прошел в привычном для меня активном режиме. Температура - 36,5 °", - написала певица, отметив, что за день успела пообливаться ледяной водой; пробежать лесом 12 км; потанцевала в течение часа в полную силу и до поздней ночи поработать в студии.

Напомним, что ранее, популярный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, есть ли отличие между вакцинами AstraZeneca, Covishield и Phizer, и сообщил какая из них лучше.

Также отметим, что 2 марта президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, первая партия которой прибыла в Украину в конце февраля.