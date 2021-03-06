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Звезда шоу "Холостячка" повторил образ нового главного героя "Холостяка" Михаила Заливако (фото)

Звезда шоу "Холостячка" повторил образ нового главного героя "Холостяка" Михаила Заливако (фото)
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Бывший участник романтического реалити-шоу "Холостячка" комик Андрей Рыбак и победитель проекта Александр Эллерт ведут на совместном ютуб-канале "Но это не точно" обзоры выпусков "Холостяка".

Поэтому неудивительно, что вечер пятницы они провели у экранов за просмотром премьерного выпуска 11 сезона “Холостяка” с Михаилом Заливако в главной роли.

На своей странице в Инстаграм Андрей решил узнать у своих подписчиков, понравился ли им новый сезон шоу. Свой пост он сопроводил мини пародией на главного героя шоу. На одном из постеров "Холостяка" Михаил предстал без футболки с кошкой в руках, и именно это фото решил повторить Рыбак. Только вместо живого котика взял игрушечного.

 
 
 
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Публикация от Андрей Рыбак (@rybak_sydney)

Новая девушка Андрея Алина отметила в комментариях, что плюшевого котенка зовут Юра и попросила его отпустить.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 45

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Холостяк, Андрей Рыбак, Михаил Заливако.
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