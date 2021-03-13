"Огненная дива": Анита Луценко сменила имидж (фото)

Украинский тренер Анита Луценко, которая назвала основную ошибку худеющих, решила сменить имидж и поменяла цвет волос. Теперь вместо блонда спортсменка стала рыжеволосой.
Новый стильный образ Луценко показала на видео в Инстаграме.
"Шо? Опять?", - с юмором подписала Анита новый пост.
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Как оказалось, перекрасилась Луценко еще неделю назад.
Ее подписчики оценили новый образ красавицы. Одним пользователям социальной сети понравилось преображение Аниты, другие наоборот, сказали, что светленькой фитнес-тренеру было лучше.
Напомним, что Анита Луценко дала "Телеграфу" интервью, в котором рассказала, как похудеть людям, работающим на дому.