"Огненная дива": Анита Луценко сменила имидж (фото)

Украинский тренер Анита Луценко, которая назвала основную ошибку худеющих, решила сменить имидж и поменяла цвет волос. Теперь вместо блонда спортсменка стала рыжеволосой.

Новый стильный образ Луценко показала на видео в Инстаграме.

"Шо? Опять?", - с юмором подписала Анита новый пост.

View this post on Instagram A post shared by Анита Луценко (@anitasporty)

Как оказалось, перекрасилась Луценко еще неделю назад.

Ее подписчики оценили новый образ красавицы. Одним пользователям социальной сети понравилось преображение Аниты, другие наоборот, сказали, что светленькой фитнес-тренеру было лучше.

Напомним, что Анита Луценко дала "Телеграфу" интервью, в котором рассказала, как похудеть людям, работающим на дому.