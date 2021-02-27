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Овсянка с тунцом или тост с авокадо: Анита Луценко поделилась списком полезных завтраков

Овсянка с тунцом или тост с авокадо: Анита Луценко поделилась списком полезных завтраков
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Тренер и эксперт по питанию Анита Луценко, которая недавно назвала основную ошибку худеющих, поделилась списком своих полезных завтраков, которые, к тому же, являются очень полезными для организма.

На своей странице в Инстаграме спортсменка назвала ТОП-5 лучших блюд для утреннего рациона:

1. Овсянка + тунец + авокадо + яйцо.

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2. Яичница + лук и помидоры + руккола + хлеб + сыр.

3. Сырники со сметаной.

4. Авокадо + тост + яйцо.

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5. Ленивая овсянка с чиа, вишнями и шоколадом, как на фото:

Ленивая овсянка с чиа

Фото: Инстаграм anitasporty

Напомним, что ранее известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты можно выбрать для полезного бутерброда без вреда для здоровья.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Завтрак, Анита Луценко.
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