Овсянка с тунцом или тост с авокадо: Анита Луценко поделилась списком полезных завтраков

Тренер и эксперт по питанию Анита Луценко, которая недавно назвала основную ошибку худеющих, поделилась списком своих полезных завтраков, которые, к тому же, являются очень полезными для организма.

На своей странице в Инстаграме спортсменка назвала ТОП-5 лучших блюд для утреннего рациона:

1. Овсянка + тунец + авокадо + яйцо.

2. Яичница + лук и помидоры + руккола + хлеб + сыр.

3. Сырники со сметаной.

4. Авокадо + тост + яйцо.

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5. Ленивая овсянка с чиа, вишнями и шоколадом, как на фото:

Фото: Инстаграм anitasporty

Напомним, что ранее известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты можно выбрать для полезного бутерброда без вреда для здоровья.