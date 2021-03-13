"Счастье быть ребенком": Тарабарова показала видео, после которого хочется вернуться в детство

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая в сентябре прошлого года родила дочь Марию, радуется заснеженной весне вместе со своим двухлетним сыном Иваном.

Веселое видео, на котором мальчик катается на беговеле под песню мамы "Крила", певица разместила на странице в Инстаграме.

"Какое счастье быть ребенком. А вы иногда хотите на ручки?", - спросила Тарабарова у своих поклонников.

View this post on Instagram A post shared by @tarabarova

Подписчицы звезды ответили, что с удовольствием побыли бы ребенком, без проблем и забот.

Напомним, что Светлана Тарабарова в интервью "Телеграфу" рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитание двоих детей.