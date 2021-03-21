"Все не так плохо в нашей стране": Астафьева поблагодарила врачей за свое лечение

Украинская певица и модель Даша Астафьева, у которой недавно случилось внутреннее кровотечение, вспомнила реакцию врача, к которому она обратилась за помощью.

Звезда рассказала в интервью передачи "Світське життя з Катериною Осадчей", что врач была шокирована ее состоянием.

"Я ознакомилась с информацией, что 50% людей, которых привозят с таким диагнозом, или уже мертвы, либо без сознания", - поделилась Астафьева.

Бывшая 35-летняя участница женской поп-группы NikitA призналась, что надеется на лучшее по поводу своего женского здоровья и возможности иметь детей.

"Я очень благодарна врачам, которые работали. Они очень нежно со мной обращались и очень уважительно помогали. Я почувствовала, что все не так плохо в нашей стране, как все боятся и как все говорят. Большое спасибо вам", - обратилась Дарья к украинским врачам.

Кроме этого Астафьева призналась, что уже чувствует себя намного лучше и может понемногу работать. Знаменитость обратилась ко всем девушкам и призвала их не игнорировать проблемы со своим здоровьем.

Напомним, что 18 марта состоялась премьера клипа Насти Каменских "Девочки рулят", в котором снялась Даша Астафьева и Леся Никитюк.