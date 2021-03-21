Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса

"Все не так плохо в нашей стране": Астафьева поблагодарила врачей за свое лечение

"Все не так плохо в нашей стране": Астафьева поблагодарила врачей за свое лечение
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Астафьевой

Украинская певица и модель Даша Астафьева, у которой недавно случилось внутреннее кровотечение, вспомнила реакцию врача, к которому она обратилась за помощью.

Звезда рассказала в интервью передачи "Світське життя з Катериною Осадчей", что врач была шокирована ее состоянием.

Беременная жена Никиты Добрынина попала в больницу: что с ней произошло и как себя чувствует (фото, видео)

"Я ознакомилась с информацией, что 50% людей, которых привозят с таким диагнозом, или уже мертвы, либо без сознания", - поделилась Астафьева.

Бывшая 35-летняя участница женской поп-группы NikitA призналась, что надеется на лучшее по поводу своего женского здоровья и возможности иметь детей.

"Я очень благодарна врачам, которые работали. Они очень нежно со мной обращались и очень уважительно помогали. Я почувствовала, что все не так плохо в нашей стране, как все боятся и как все говорят. Большое спасибо вам", - обратилась Дарья к украинским врачам.

Билык, Астафьева, "НеАнгелы": Юрий Никитин объяснил, почему от него продолжают уходить певицы

Кроме этого Астафьева призналась, что уже чувствует себя намного лучше и может понемногу работать. Знаменитость обратилась ко всем девушкам и призвала их не игнорировать проблемы со своим здоровьем.

Напомним, что 18 марта состоялась премьера клипа Насти Каменских "Девочки рулят", в котором снялась Даша Астафьева и Леся Никитюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

Все по теме:

Даша Астафьева, Больницы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП
04 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
05 Собрались в Украину? В сеть попало видео переброски российской военной техники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
&quot;Все может случиться&quot;: тренеры &quot;Голосу країни&quot; рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь