Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)

"Я очень счастлива": София Стужук показала грудь после пластики (фото)

"Я очень счастлива": София Стужук показала грудь после пластики (фото)
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

София Стужук стремительно ворвалась в топ блогеров украины, после резонансных заявлений о поедании плаценты и домашних родах. Теперь за девушкой следит почти 6 млн подписчиков в соцсетях.

София - мама троих деток, и после их выкармливания ее грудь перестала ей нравиться, поэтому блогер отправилась в Стамбул, где сделала операцию по ее увеличению

Спустя неделю после операции, Стужук наконец сняли швы. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм и написала в телеграмм-канале. София рассказала своим подписчикам, что очень счастлива, и наконец она сможет нормально принять душ.

Также София показала фото своей груди после снятия швов. 

Помимо этого, Стужук познакомила своих фолловеров с врачом, который делал ей операцию, рассказала об имплантах, которые себе поставила, стоимости операции и всего, что в нее входит. Плюс ко всему даже показала как они выглядят.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что блогерша показала, как она восстанавливается после операции. Помимо приема таблеток и использования различных мазей, Софии постепенно нужно разрабатывать легкие. Для этого ей дали специальный тренажер, который она и показала у себя в Инстаграм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

Все по теме:

Блогер, София Стужук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику
02 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
03 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
04 Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
05 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь