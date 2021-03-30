"Я очень счастлива": София Стужук показала грудь после пластики (фото)

София Стужук стремительно ворвалась в топ блогеров украины, после резонансных заявлений о поедании плаценты и домашних родах. Теперь за девушкой следит почти 6 млн подписчиков в соцсетях.

София - мама троих деток, и после их выкармливания ее грудь перестала ей нравиться, поэтому блогер отправилась в Стамбул, где сделала операцию по ее увеличению.

Спустя неделю после операции, Стужук наконец сняли швы. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм и написала в телеграмм-канале. София рассказала своим подписчикам, что очень счастлива, и наконец она сможет нормально принять душ.

Также София показала фото своей груди после снятия швов.

Помимо этого, Стужук познакомила своих фолловеров с врачом, который делал ей операцию, рассказала об имплантах, которые себе поставила, стоимости операции и всего, что в нее входит. Плюс ко всему даже показала как они выглядят.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что блогерша показала, как она восстанавливается после операции. Помимо приема таблеток и использования различных мазей, Софии постепенно нужно разрабатывать легкие. Для этого ей дали специальный тренажер, который она и показала у себя в Инстаграм.