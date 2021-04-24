"Не каждый может переизобрести себя заново": Гай Ричи раскрыл секрет своего друга Джейсона Стейтема

В четверг, 22 апреля, в украинских кинотеатрах состоялась премьера нового боевика британского кинорежиссера Гая Ричи под названием "Гнев человеческий", в котором главную роль исполнил голливудский актер Джейсон Стейтем.

В интервью изданию "ФОКУС" создатель легендарных картин, таких как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Рок-н-рольщик" рассказал, как познакомился с будущей звездой "Перевозчика".

По словам Ричи, он впервые решился снят полнометражный фильм в 1998 году - "Карты, деньги, два ствола".

"Я тогда в основном снимал рекламу иногда клипы. На одной из рекламных съемок я и познакомился с Джейсоном. Мой друг работал торговцем и владел замечательными навыками уговаривания людей. Эти навыки и стали его пробами", - сказал режиссер.

Guy Ritchie and Jason Statham back at it. #WrathOfMan in theaters May 7. pic.twitter.com/4JyA6yQNhQ — Wrath of Man (@WrathFilm) April 10, 2021

Гай поделился, что карьеру Джейсона считает уникальной - он очень ровно шел наверх в киноиндустрии, когда остальные терпели неудачи и больше не пытались чего-то добиваться: "Джейсон не только харизматичен, но и очень дисциплинирован, собран, уважителен, в том числе в отстаивании своей точки зрения. Не каждый человек сможет однажды переизобрести себя заново и не упустить своих шансов".

Стоить отметить, что с каждым новым проектом Ричи и Стейтем становятся только успешнее. В 2005 году вышел триллер режиссера "Револьвер", где вместе со Стейтемом снялись Рэй Лиотта и Марк Стронг.

"Мы стали немного старше, но, наверное, не стали мудрее, и это хорошо. Мы оба не осторожничаем", - рассказал Гай о дружбе с Джейсомом.

Ранее сообщалось, что Гай Ричи снова снимет Джейсона Стейтема в своем новом фильме "Пять глаз", съемки которого закончились 20 марта этого года.