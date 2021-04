"Не каждый может переизобрести себя заново": Гай Ричи раскрыл секрет своего друга Джейсона Стейтема

В четверг, 22 апреля, в украинских кинотеатрах состоялась премьера нового боевика британского кинорежиссера Гая Ричи под названием "Гнев человеческий", в котором главную роль исполнил голливудский актер Джейсон Стейтем.

В интервью изданию "ФОКУС" создатель легендарных картин, таких как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Рок-н-рольщик" рассказал, как познакомился с будущей звездой "Перевозчика".

По словам Ричи, он впервые решился снят полнометражный фильм в 1998 году - "Карты, деньги, два ствола".

"Я тогда в основном снимал рекламу иногда клипы. На одной из рекламных съемок я и познакомился с Джейсоном. Мой друг работал торговцем и владел замечательными навыками уговаривания людей. Эти навыки и стали его пробами", - сказал режиссер.

Guy Ritchie and Jason Statham back at it. #WrathOfMan in theaters May 7. pic.twitter.com/4JyA6yQNhQ

— Wrath of Man (@WrathFilm) April 10, 2021