Скачать
Суббота, 24.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города
"В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города
Пора вводить санкции против Шария: украинцы обсуждают блокировку каналов Медведчука на YouTube
Пора вводить санкции против Шария: украинцы обсуждают блокировку каналов Медведчука на YouTube
Бывший советник Кличко признался в планах занять кресло мэра Киева
Бывший советник Кличко признался в планах занять кресло мэра Киева
У берегов Бали нашли пропавшую подлодку ВМС Индонезии: надежды на спасение экипажа почти нет
У берегов Бали нашли пропавшую подлодку ВМС Индонезии: надежды на спасение экипажа почти нет

"Не каждый может переизобрести себя заново": Гай Ричи раскрыл секрет своего друга Джейсона Стейтема

"Не каждый может переизобрести себя заново": Гай Ричи раскрыл секрет своего друга Джейсона Стейтема
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: popcornnews

В четверг, 22 апреля, в украинских кинотеатрах состоялась премьера нового боевика британского кинорежиссера Гая Ричи под названием "Гнев человеческий", в котором главную роль исполнил голливудский актер Джейсон Стейтем.

В интервью изданию "ФОКУС" создатель легендарных картин, таких как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Рок-н-рольщик" рассказал, как познакомился с будущей звездой "Перевозчика".

По словам Ричи, он впервые решился снят полнометражный фильм в 1998 году - "Карты, деньги, два ствола".

"Я тогда в основном снимал рекламу иногда клипы. На одной из рекламных съемок я и познакомился с Джейсоном. Мой друг работал торговцем и владел замечательными навыками уговаривания людей. Эти навыки и стали его пробами", - сказал режиссер.

Гай поделился, что карьеру Джейсона считает уникальной - он очень ровно шел наверх в киноиндустрии, когда остальные терпели неудачи и больше не пытались чего-то добиваться: "Джейсон не только харизматичен, но и очень дисциплинирован, собран, уважителен, в том числе в отстаивании своей точки зрения. Не каждый человек сможет однажды переизобрести себя заново и не упустить своих шансов".

Не Netflix, но почти: американцы решили снять свою версию "Иронии судьбы"

Стоить отметить, что с каждым новым проектом Ричи и Стейтем становятся только успешнее. В 2005 году вышел триллер режиссера "Револьвер", где вместе со Стейтемом снялись Рэй Лиотта и Марк Стронг.

"Мы стали немного старше, но, наверное, не стали мудрее, и это хорошо. Мы оба не осторожничаем", - рассказал Гай о дружбе с Джейсомом.

Ранее сообщалось, что Гай Ричи снова снимет Джейсона Стейтема в своем новом фильме "Пять глаз", съемки которого закончились 20 марта этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

Все по теме:

Гай Ричи, Джейсон Стейтем, Гнев Человеческий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это ошибка Партии регионов... Придурок": Гончаренко покинул ток-шоу после оскорблений Шуфрича (видео)
02 Харьков среди ночи сотрясли звуки взрывов: произошло ЧП с автобусами (фото)
03 "Это не случайно": в Украине заметили признаки возобновления агитации за подачу воды в Крым
04 Устроил 4 ДТП и помочился на авто патрульных: во Львове бизнесмен на Porsche "сорвался с цепи" (видео)
05 Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вопрос с парковками в Киеве можно решить за месяц: озвучен рецепт
Вопрос с парковками в Киеве можно решить за месяц: озвучен рецепт
Разборки ритуальщиков? Открылись новые подробности ночного пожара со взрывом в Харькове
Разборки ритуальщиков? Открылись новые подробности ночного пожара со взрывом в Харькове
Фигурант скандала с голыми украинками в Дубае рассказал, как проходила фотосессия
Фигурант скандала с голыми украинками в Дубае рассказал, как проходила фотосессия
&quot;Слуга народа&quot; избил мужчину в развлекательном комплексе в Черкассах: первые детали инцидента
"Слуга народа" избил мужчину в развлекательном комплексе в Черкассах: первые детали инцидента
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь