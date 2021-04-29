София Стужук продемонстрировала свои танцевальные навыки (видео)

Известная украинская блогер София Стужук не перестает удивлять подписчиков своими талантами. Она успевает воспитывать троих деток, заниматься бизнесом, вести блог, путешествовать, а теперь оказывается, что она еще и танцами занимается.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала небольшой ролик, в котором продемонстрировала свои танцевальные способности. В коротеньких шортах и топе София станцевала тверк.

"Хочу продолжить заниматься тверком" - подписала видео Стужук.

Напомним, что ранее 25-летняя блогер София Стужук немного "усовершенствовала" себя, сделав операцию по увеличению груди до четвертого размера. На днях она показала, как теперь выглядит ее грудь, спустя месяц после процедуры.

Также, на протяжении этого месяца София Стужук показывала, как восстанавливалась после операции.