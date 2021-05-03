"Очень серьезный взгляд": Василиса Фролова показала своего маленького мужчину (Фото)

Украинская радио- и телеведущая Василиса Фролова, которая в свои 43 года впервые стала мамой, поделилась первыми профессиональными фото своего первенца - сына Родиона.

Милые снимки появились как раз ко дню Пасхи 2 мая.

"Праздничная корзинка", - подписала фото телеведущая.

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Подписчики Фроловой в комментариях отметили, что малыш очень красивый, а на фото у него очень серьезный взгляд, прям как у "маленького мужчины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что отцом первого ребенка Василисы Фроловой является креативный продюсер Дмитрий Котеленец.

Недавно телеведущая оценила фото новорожденного сына Дмитрия Шепелева, который включен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины