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"Очень серьезный взгляд": Василиса Фролова показала своего маленького мужчину (Фото)

"Очень серьезный взгляд": Василиса Фролова показала своего маленького мужчину (Фото)
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram Василисы Фроловой

Украинская радио- и телеведущая Василиса Фролова, которая в свои 43 года впервые стала мамой, поделилась первыми профессиональными фото своего первенца - сына Родиона.

Милые снимки появились как раз ко дню Пасхи 2 мая.

"Праздничная корзинка", - подписала фото телеведущая.

 
 
 
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A post shared by Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

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Подписчики Фроловой в комментариях отметили, что малыш очень красивый, а на фото у него очень серьезный взгляд, прям как у "маленького мужчины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что отцом первого ребенка Василисы Фроловой является креативный продюсер Дмитрий Котеленец.

Недавно телеведущая оценила фото новорожденного сына Дмитрия Шепелева, который включен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 211

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Дети, Василиса Фролова.
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