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"Я что, тебя для этого растил?": Алан Бадоев рассказал, за что ему было стыдно перед отцом (видео)

"Я что, тебя для этого растил?": Алан Бадоев рассказал, за что ему было стыдно перед отцом (видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алана Бадоева

Популярный украинский клипмейкер Алан Бадоев, который получил массу восторженных отзывов о своей работе с Максом Барских, рассказал, за что ему было стыдно перед отцом, и как он сам теперь воспитывает собственных детей.

Режиссер откровенно поговорил с телеведущей Машей Ефросининой дав интервью для "Экзамена".

"Меня мало что сдерживает. Только мнение моего папы обо мне, и мамы. Вот это важно. Ты же их ребенок. Ты не имеешь права расстраивать своих родителей", - сказал Бадоев,

Мужчина признался, что в его жизни был момент, когда он серьезно расстроил своего отца.

 
 
 
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Однажды после увеселительного мероприятия с алкоголем его стошнило. Этот момент попал на камеру папарацци. Фото попало на обложку издания, которое увидел отец Алана.

"Мне папа позвонил и говорит: "Слушай, я что, тебя для этого растил? Чтоб ты вот это вот." А я смотрю на эту обложку и говорю: "Пап, это всего лишь частичка моей жизни. Если бы ты знал больше, ты бы серьезней напрягся. Ну ты ж тоже блюешь, просто я публичная личность, а ты нет." Но мне досталось. Меня прям отшлепали словесно так, что большего мне ничего не надо. Вот если папа позвонил и он недоволен, то надо серьезно о себе думать. Я понял, что "делай, что хочешь", но родители должны тобой гордиться", - рассказал режиссер.

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Напомним, что у Алана Бадоева есть дочь Лолита от бывшей жены Жанны Бадоевой. Кроме этого, пара вместе воспитывала сына телеведущей от первого брака, Бориса Кураченко.

"Я когда говорю своим детям так: "Я не хочу, чтобы вы оглядывались на меня в своей жизни. Вы должны делать только то, что тут звучит (указывает на сердце - ред.). Делайте это. Главное, что нас с мамой может заставить загрустить, - это если я увижу, что каждый из вас изменит себя. Вот если я увижу, что вы пошли на компромиссы жизни, - я могу очень расстроиться", - поделился клипмейкер.

 
 
 
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За что Алану было стыдно перед отцом - 34:18

Ранее Жанна Бадоева рассказала, какие отношения сохранила с экс-мужем после развода в 2021 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

Все по теме:

Дети, Воспитание, Маша Ефросинина, Алан Бадоев.
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