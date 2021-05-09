"Кого слушать, Алену Алену эту конченную?" Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту (видео)

Оскандалившаяся на всю Украину студентка КНУ им.Шевченко Анастасия Тарасюк (Константинова) попала в еще один скандал. Девушка стала "популярной" благодаря своим высказываниям в защиту российского рэпера Басты, во время которых заявила, что "Украина про**ала Крым" и стоит с этим смириться.

На сей раз девушка на камеру пожаловалась о том, что в украинском и мировом шоу-бизе нет музыки, которую можно послушать, а заодно "наехала" на украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona.

"Что нам слушать, скажите? Наше украинское де**мо слушать? Я не вывожу. У меня уши вянут от этого де**ма. Алёну Алёну эту конченную слушать или кого слушать, скажите?" - сокрушается девушка.

На "конструктивную критику" отреагировала сама исполнительница.

А тем временем обыграть ситуацию решили и фанаты Alyona Alyona.

Как сообщалось ранее, после разгоревшегося вокруг Тарасюк скандала, стало известно, что ее мать является судьей Печерского районного суда Киева, а отец - сотрудником ГБР, который в настоящее время занимается делами Майдана.

8 мая Тарасюк записала новое обращение, в котором извинилась за свои слова.

Вместе с тем осудить заявления девушки пришлось и КНУ.