Дан Балан выложил редкое селфи после разоблачения выдуманного романа с Тиной Кароль (фото)

Экс-тренер девятого и десятого сезонов вокального проекта "Голос країни" на телеканале "1+1", певец Дан Балан, который в 11 сезоне шоу стал звездным советником Тины Кароль, 17 мая порадовал поклонниц редким селфи в Инстаграме. Отметим, что за страницей молдавского красавца следит миллион пользователей соцсети.

"Morning... a new day... a new chance... (Утро... новый день... новый шанс... - ред.)", - написал в новом посте исполнитель.

Напомним, что недавно многие фанаты были разочарованы парой Балана и Кароль, ведь, как оказалось, их роман оказался всего лишь уловкой для привлечения внимания к "Голосу". Раскрыл правду об истинных отношениях артистов продюсер вокального шоу Владимир Завадюк.

Позже Дан написал, что между ним и Тиной не было никакой связи, кроме дружеской.

"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской.. то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия...", - прокомментировал певец.

Ранее Тина Кароль проболталась в эфире шоу "Липсинк Баттл" о своей второй половинке, не назвав имя счастливчика. Но фанаты певицы быстро сообразили.