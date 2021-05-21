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"Мои глаза, мои глаза": фаны высказались о новом фото 51-летнего Мэттью Перри

"Мои глаза, мои глаза": фаны высказались о новом фото 51-летнего Мэттью Перри
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф

В четверг, 27 мая, поклонники американского сериала "Друзья" наконец-то возрадовались - в этот день стриминговый сервис HBO Max выпустит специальный "необычный" эпизод с любимыми героями.

Чтобы подогреть интерес к премьере, которая состоится спустя 17 лет после выхода последней серии ситкома, один из главных героев проекта, 51-летний американский актер Мэттью Перри сообщил в Инстаграме о выпуске коллекции товаров ограниченным тиражом, посвященную "Друзьям" и его герою Чендлеру Бингу. Напомним, что знаменитость в декабре прошлого года впервые создал собственную лимитированную коллекцию одежды, а средства от продажи направил на борьбу с коронавирусом.

Новый пост актер сопроводил новой фотографией, на которой выглядит свежо, но все равно не таким, как прежде.

Фанаты Мэттью в комментариях написали, что очень любят его и ждут не дождутся увидеть его на экране снова, в компании своих лучших друзей.

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"Можем ли мы любить тебя больше?", "О боже!!! Ты так хорошо выглядишь", "Ты выглядишь отлично", "Мои глаза, мои глаза", - отметили фолловеры актера.

Актер часто делится своими фото в соцсети, некоторые из которых очень расстраивают фанатов. На них Перри выглядит утомленным или даже изможденным мужчиной.

Напомним, что ноябре 2020 года стало известно о помолвке Мэттью Перри с литературным менеджером Молли Гурвиц.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Друзья, Мэттью Перри.
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