"До слез! Это очень круто!": Шоптенко напомнила о любви к себе с помощью невероятного танца (видео)

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая навсегда ушла из проекта "Танці з зірками", поразила своих подписчиков трогательным танцем с важным посылом.

Танцовщица опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме новый пост, в котором призвала любить себя несмотря ни на что.

"Никогда не отворачивайтесь от себя. Никогда не закрывайте на себя глаза. Никогда не стыдитесь себя. Полюбить себя - лучшая тренировка любви к другим", - написала Шоптенко.

Также хореограф заверила, что мир становится намного прекраснее, когда понимаешь, что самый прекрасный в мире человек смотрит на тебя в зеркало.

"Никогда не позволяйте ему (миру - ред.) чувствовать себя нелюбимым и одиноким. Лучше улыбайтесь ему почаще", - подытожила танцовщица.

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"Очень красиво", - прокомментировала Юлия Санина, фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss, презентовавшей на днях новый альбом "Жива і не залізна".

Ранее Алена Шоптенко круто отожгла на своей кухне, повеселив своих фанов зажигательным танцем.