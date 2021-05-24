"До слез! Это очень круто!": Шоптенко напомнила о любви к себе с помощью невероятного танца (видео)

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая навсегда ушла из проекта "Танці з зірками", поразила своих подписчиков трогательным танцем с важным посылом.
Танцовщица опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме новый пост, в котором призвала любить себя несмотря ни на что.
"Никогда не отворачивайтесь от себя. Никогда не закрывайте на себя глаза. Никогда не стыдитесь себя. Полюбить себя - лучшая тренировка любви к другим", - написала Шоптенко.
Также хореограф заверила, что мир становится намного прекраснее, когда понимаешь, что самый прекрасный в мире человек смотрит на тебя в зеркало.
"Никогда не позволяйте ему (миру - ред.) чувствовать себя нелюбимым и одиноким. Лучше улыбайтесь ему почаще", - подытожила танцовщица.
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"Очень красиво", - прокомментировала Юлия Санина, фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss, презентовавшей на днях новый альбом "Жива і не залізна".
Ранее Алена Шоптенко круто отожгла на своей кухне, повеселив своих фанов зажигательным танцем.