Как у Стендаля: солистка из Go_A заворожила красно-черным образом (фото)

32-летняя вокалистка украинской электрофолк-группы Go_A Екатерина Павленко, которая недавно расставила все точки над "i" в вопросе ее предполагаемого романа с солистом победившей на "Евровидении-2021" рок-группы из Италии - Дамианом Давидом, стала героиней нового выпуска украинского Vogue.

"Я не собираюсь быть популярной и чтобы меня все любили. Меня интересует музыка как процесс. Меня радует Евровидение не из внимание, я скорее воспринимаю это как возможность. Важно - чтобы нас увидели, чтобы мы имели возможность сделать коллаборации с классными музыкантами. А если все забудут - не страшно, я не тот человек, который любит внимание. Когда узнают на улице и подходят - я не знаю, как реагировать, я человек очень скромный и просто стою и улыбаюсь", - рассказала Екатерина изданию.

Исполнительница приняла участие в яркой фотосессии в дизайнерской одежде от DSHUS, Finch, Polina Veller. Павленко позировала в красном платье с черным корсетом и на очень высокой деревянной платформе, в оригинальной ажурной маске.

Источник фото: Инстаграм

Ранее Екатерина Павленко прокомментировала низкие балы на конкурсе "Евровидение-2021" от национального жюри.