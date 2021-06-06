Мэр Черкасс высказался о губернаторстве экс-шоумена Александра Скичко: "Хорошо знаю отца" (видео)

Мэр Черкасс, 46-летний Анатолий Бондаренко прославился на всю страну тем, что в 2021 году не вводил карантин в регионе. 1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

В интервью беременной Екатерине Осадчей Бондаренко рассказал, что его побудило к такому решению.

"Мы считали, что нужно прагматично подходить, и в первую очередь человек сам должен заботиться о средствах защиты", - отметил мэр, добавив, что сам уже переболел коронавирусом.

Телеведущая также затронула деятельность губернатора Черкасской области, бывшего шоумена Александра Скичко, который занял должность 29 января этого года.

"Нормальный молодой, прагматичный мужчина. Хорошо знаю отца Александра, он черкащанин, банкир. Программ с ним (Александром - ред.) не помню. То, что пока делает наш губернатор - это нормально и даже позитивно", - сказал Анатолий Бондаренко.

Добавим, что отец Александра был руководителем черкасского отделения "Райффайзен Банк Аваль".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле мэр Черкасс Александр Бондаренко чуть не подрался с главой местного Нацкорпуса.