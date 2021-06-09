Дочь миллионера и создатель "Орла и решки": что мы знаем про продюсера Лободы, со скандалом покинувшую шоу-бизнес (фото, видео)

На днях разгорелся нешуточный скандал в российском шоу-бизнесе. Музыкальный продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина получила громкий ответ от эстрадного певца и актера Филиппа Киркорова. Все дело в том, что женщина не только назвала шоу-бизнес "цирком уродов", но и "расчленила на шашлыки" в сети заслуженного артиста за его нетрадиционный образ на недавней церемонии премии "Муз-ТВ". После этого Крапивина заявила, что "не хочет иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу" и прекращает 10-летнее сотрудничество с Лободой.

Кто же такая Нателла Крапивина и какое отношение она имеет к тревел-проекту "Орел и решка", - читайте в материале "Телеграфа".

Нателла Крапивина родилась 7 апреля 1982 года в столице Туркмении, Ашхабад. Ее отцом является украинский миллионер, девелопер Вагиф Алиев, который переехал в Украину в начале 1990-х. По состоянию на 2019 год занимал 18-место в рейтинге самых богатых украинцев по версии НВ и Dragon Capital. У Нателлы также есть младшая сестра Алина Алиева.

Фото: Media.az

В 2003 году Крапивина (тогда еще Алиева) окончила факультет международного права в Киевском институте международных отношений, но душа у нее все же лежала к творческой профессии. Поэтому после учебы она открывает продакшн-студию TeenSpirit, а после создает теперь всем известную передачу о путешествиях "Орел и решка", где ей помогают супруги Елена и Евгений Синельниковы.

Фото: Obozrevatel

С 2010 года Нателла становится продюсером украинской певицы Светланы Лободы, которая сейчас живет и работает в России. "У меня самый крутой АРТИСТ, который сделал номер, до которого всему шоубизнесу еще как роскосмосу до илона маска", - отметила Крапивина в Инстаграме после церемонии "Муз-ТВ-2021".

Позже продюсер основала новый музыкальный лейбл BogArt. Бренд выпустил первый сингл рэпера Gadar "Не плачь". В 2017 году Крапивина сняла клип для российской певицы Дианы Арбениной на песню "Разбуди меня". Съемки проходили в Португалии, а премьера клипа состоялась 8 июня.

В мае 2018 года новым участников лейбла стал бывший солист группы "Инь-Ян" Артем Иванов.

Фото: Экспресс газета

Нателла является продюсером фильма "Кислота" (2018) режиссера Александра Горчилина, получивший Приз конкурса "Кинотавр. Дебют" кинофестиваля "Кинотавр". Сейчас Крапивина также работает над полнометражным фильмом, основанном на проекте "Орел и решка".

По поводу личной жизни, то Нателла Крапивина не замужем. У нее есть дочь София (2003) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Крапивиным.

Фото: viva.ua

Фото: Инстаграм

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая участница дуэта "ТАТУ" Юлия Волкова призналась, к чему ее принуждал продюсер группы.