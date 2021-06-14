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"Мы будем все скучать по Вам": украинские селебрити комментируют смерть Григория Чапкиса (фото)

"Мы будем все скучать по Вам": украинские селебрити комментируют смерть Григория Чапкиса (фото)
11:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

В Киеве в возрасте 91 года в воскресенье, 13 июня, умер известный украинский хореограф, народный артист Украины Григорий Николаевич Чапкис.

Близкое окружения уважаемого танцора глубоко опечалено прискорбной новостью. Его сын, Грег Чапкис, сейчас находится в США. На своей странице в Инстаграме мужчина почтил память отца, опубликовав несколько архивных кадров с ним.

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В социальных сетях комментируют смерть народного артиста и украинские звезды. Так, известная телеведущая Леся Никитюк опубликовала совместное фото с Григорием Чапкисом, сделанное на проекте "Танці з зірками", где хореограф был судьей.

"Светлая память Григорий Николаевич... мы будем все скучать за Вами. Плачу", - написала Никитюк в Инстаграме.

Продюсер шоу "Танці з зірками" Владимир Завадюк:

 
 
 
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"Всегда на высоте... Я хочу, чтобы Вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнёр по школе танцев! Какая же это утрата для всех нас:((( Вы были таким сильным, ясным, горящим...", - отреагировала украинская певица Наталья Могилевская.

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов:

 
 
 
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Украинская певица и актриса Джамала:

Фронтмен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина:

Украинская балерина Екатерина Кухар:

Украинская певица Тина Кароль:

Украинский певец Дмитрий Монатик: "Сложно поверить... Сегодня ночью не стало великого человека, который своим примером доказал, что можно и нужно жить, дышать танцами до самой последней секунды... Светлая память, Григорий Николаевич Чапкис... Спасибо за все".

Ранее "Телеграф" публиковал архивные фотографии и видео выступлений украинского хореографа Григория Чапкиса.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Григорий Чапкис.
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