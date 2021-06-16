"Сэкономил на конфетах и на ресторанах": Василиса Фролова рассказала, как начались ее отношения с Дмитрием Котеленцом

7 марта 43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова родила своего первенца - сына, которого назвала Родионом. Об отце ребенка телеведущая долго молчала, однако на вечеринке по случаю ее дня рождения она призналась, что ее избранник - известный телевизионный продюсер.

И уже после родов стало известно, что "загадочным" папой является - Дмитрий Котеленец.

В интервью Ане Олицкой Василиса рассказала, что их с Дмитрием отношения начались с простой переписки, хотя они и знали друг друга уже достаточно давно. Фролова признается, что он и тогда ей нравился, но тогда Дмитрий был женат.

Их отношения сложились очень быстро, даже стремительно.

"Он вдруг оказался у меня в гостях" - смеется Василиса, добавляя, что после этого она и забеременела.

Телезвезда рассказала, что они считают начало своих отношений со дня беременности. Фролова смеется, что Дмитрий сэкономил на различных ухаживаниях, на конфетах и ресторанах, ведь она сразу забеременела.

Ранее, "Телеграф" писал, что Василиса Фролова призналась, что у нее были сложные роды, так как малыш был дважды обвит пуповиной.