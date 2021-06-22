Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Боевики резко усилили провокации на Донбассе: в ход идут гранатометы, мины и беспилотники
Боевики резко усилили провокации на Донбассе: в ход идут гранатометы, мины и беспилотники
Пешехода от удара отбросило на 40 метров: в Киеве ночью произошла смертельная авария (эксклюзивные фото)
Пешехода от удара отбросило на 40 метров: в Киеве ночью произошла смертельная авария (эксклюзивные фото)

В чулках в сеточку и крошечных шортах: 53-летняя Кайли Миноуг засветила стройные ноги (фото)

В чулках в сеточку и крошечных шортах: 53-летняя Кайли Миноуг засветила стройные ноги (фото)
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kylie Minogue

Известной австралийской поп-певице Кайли Миноуг 28 мая исполнилось 53 года. Знаменитость, которая поборола рак молочной железы в 36 лет, всегда выглядит сногсшибательно, а ее стройной фигуре можно только позавидовать. На сцене певица выступает уже более тридцати лет.

Недавно артистка разместила на своей официальной странице в Инстаграме фото, на которых она позирует в чулках в сеточку и рубашке с воротником без рукавов. При этом Кайли выглядит очень счастливой.

"Тоска по ощущениям после шоу! Не могу дождаться, чтобы снова оказаться на сцене со всеми вами!", - подписала кадры певица.

Поп-принцесса, похоже, готовилась к выступлению или, возможно, находилась за кулисами после съемок одного из них.

Все "органическое": пышногрудая Деми Роуз в одной рубахе "потрудилась" в огороде (фото)

Напомним, что Кайли Миноуг никогда не была замужем и не имеет детей. В январе прошлого года стало известно о помолвке певицы с креативным директором британского издания журнала GQ Полом Соломонсом. До этого пара встречалась два года.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Paul Solomons (@paulsolomonsgq)

В марте Кайли с младшим за нее на 7 лет Полом посетила торжественный обед в честь британской актрисы Тильды Суинтон.

Ранее "Телеграф" публиковал самые известные композиции в клипах австралийской поп-принцессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 431

Все по теме:

Кайли Миноуг, Стиль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
02 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Польша открывает автомобильные пункты пропуска с Украиной: подробности
Польша открывает автомобильные пункты пропуска с Украиной: подробности
Российские болельщики изуродовали бюст Шевченко в Дании, не забыв про Крым и НАТО (фото, видео)
Российские болельщики изуродовали бюст Шевченко в Дании, не забыв про Крым и НАТО (фото, видео)
Что делать, если не получается сделать второй укол вакцины вовремя: украинцам дали ответ
Что делать, если не получается сделать второй укол вакцины вовремя: украинцам дали ответ
Звезда &quot;Друзей&quot; борется с раком более двух лет: &quot;Распространился на мои кости&quot;
Звезда "Друзей" борется с раком более двух лет: "Распространился на мои кости"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь