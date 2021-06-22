В чулках в сеточку и крошечных шортах: 53-летняя Кайли Миноуг засветила стройные ноги (фото)

Известной австралийской поп-певице Кайли Миноуг 28 мая исполнилось 53 года. Знаменитость, которая поборола рак молочной железы в 36 лет, всегда выглядит сногсшибательно, а ее стройной фигуре можно только позавидовать. На сцене певица выступает уже более тридцати лет.

Недавно артистка разместила на своей официальной странице в Инстаграме фото, на которых она позирует в чулках в сеточку и рубашке с воротником без рукавов. При этом Кайли выглядит очень счастливой.

"Тоска по ощущениям после шоу! Не могу дождаться, чтобы снова оказаться на сцене со всеми вами!", - подписала кадры певица.

Поп-принцесса, похоже, готовилась к выступлению или, возможно, находилась за кулисами после съемок одного из них.

Напомним, что Кайли Миноуг никогда не была замужем и не имеет детей. В январе прошлого года стало известно о помолвке певицы с креативным директором британского издания журнала GQ Полом Соломонсом. До этого пара встречалась два года.

View this post on Instagram A post shared by Paul Solomons (@paulsolomonsgq)

В марте Кайли с младшим за нее на 7 лет Полом посетила торжественный обед в честь британской актрисы Тильды Суинтон.

Ранее "Телеграф" публиковал самые известные композиции в клипах австралийской поп-принцессы.