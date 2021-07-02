"Меган любит меньше": принца Гарри упрекнули в чрезмерной любви к новорожденной дочери

4 июня герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, во второй раз стали родителями - у пары родилась дочь, которую назвали в честь королевы Великобритании и мамы Гарри - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. И даже такое трепетное событие, стало еще одним поводом для обсуждения принца Гарри.

Выступая на церемонии вручения наград WellChild, которая посвящена самоотверженности родителей тяжелобольных детей, принц Гарри отметил, что по-настоящему стал понимать, каково это быть отцом только после рождения дочери.

"Лили очень спокойная и, кажется, счастлива просто сидеть, пока Арчи бегает как сумасшедший" - рассказал о своих детях принц.

И именно рассказ о детях и стал новым поводом "перемыть косточки" герцогу. В сети отметили, что о дочери принц говорит намного воодушевленней и с большей любовью, чем о своей супруге Меган, ради которой даже переехал в США и сложил королевские обязанности.

Ранее, "Телеграф" писал, что 1 июля принцы Уильям и Гарри объединились, чтобы открыть памятник принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце. Стоит отметить, что братья были в хорошем настроении, смеялись и между ними не чувствовалось напряжение.