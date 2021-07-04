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Jerry Heil призналась, за сколько продает свои песни

Jerry Heil призналась, за сколько продает свои песни
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram thejerryheil

Известная украинская певица и блогер Jerry Heil (наст. имя Яна Шемаева), которая недавно провела импровизированный концерт на Крещатике, рассказала, за сколько продает свои песни, а также которой звезде она стесняется предлагать треки.

Известно, что певец Владимир Дантес часто обращается к 25-летней артистке, ведь в его альбом включены аж четыре песни Яны.

"Честное слово, я не помню ни единого прайса, потому что Вова всегда переплачивает, и он всегда настолько щедрый, что мне хочется извинятся еще после того, как он присылает мне деньги", - поделилась Шемаева, добавив, что в среднем оценивает свои песни в районе нескольких тысяч долларов.

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Кроме этого, певица призналась, что она держит одну песню для Тины Кароль, но стесняется ее показать.

Ранее популярная исполнительница Jerry Heil перепела культовый саундтрек к мультсериалу "Чип и Дейл спешат на помощь", перезапуск которого был раскритикован в сети.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 337

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Песни, Владимир Дантес, Jerry Heil.
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