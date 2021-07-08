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Четверг, 08.07.2021
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В день похорон Владимира Меньшова был госпитализирован еще один российский актер

В день похорон Владимира Меньшова был госпитализирован еще один российский актер
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Игоря Верника

Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Как сообщает "Пятый канал", у 57-летнего артиста возникли проблемы с сердцем.

Отмечается, что Верник пройдет плановую коронарографию (диагностика ишемической болезни сердца - ред.), по результатам которой назначат дальнейшее лечение.

Игорь Верник является российским актером театра и кино, певцом и телеведущим. Известен по сериалам "Жуки", второй сезон которого вышел в апреле 2021 года, "Кухня", "Физрук", "Псих".

Добавим, что 8 июля состоялись похороны актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Как сообщает "Пятый канал", на церемонии прощания присутствовали жена артиста Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, друзья и коллеги режиссера, который умер 5 июля.

Меньшов и Украина: артист говорил о "10-летней русофобии" и поддерживал боевиков "ДНР"

Как ранее сообщал "Телеграф", в больницу недавно также попала и российская актриса Татьяна Догилева. У нее диагностировали пневмонию и 30% поражение легких.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Здоровье, Владимир Меньшов, Игорь Верник.
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