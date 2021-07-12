"Не хочется в это верить": подруга МакSим сообщила об ухудшении состояния певицы

Известная российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в медикаментозном сне, подключенная к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Ранее, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что артистке стало лучше и началась положительная динамика. Однако подруга Марины рассказала, что ее состояние ухудшилось и снова стало критическим.

"Судя по всему, начался сепсис" - рассказала подруга Абросимовой.

Также, она отметила, что у МакSим взяли анализ крови и сделали компьютерную томографию. Результаты показали, что в ее легких начал развиваться сильный гнойно-воспалительный процесс.

Напомним, что МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, ведь у певицы диагностировано более 75% поражение легких. Позже артистка якобы была подключена к аппарату ЭКМО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к лежащей в реанимации певице МакSим наведался священник.