За кого вышла замуж избранница Рождена Ануси с "Холостяка": фото и видео со свадьбы

Участие в популярном проекте "Холостяк" не является гарантией того, что после окончания проекта герой и его избранница будут счастливы вместе. За все 11 сезонов исключением стали только пара Никита Добрынин и Дарья Квиткова, которая недавно подарила своему любимому мужу сына.

Победительница восьмого сезона "Холостяка" Иванна Гончарук, которую в финале выбрал украинский певец и продюсер Рожден Ануси, в воскресенье, 18 июля, связала себя узами брака со своим возлюбленным Павлом Забокрицким.

Девушка поделилась видео со свадьбы на своей странице в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Іванна Гончарук (@ivannahoncharuk)

Также недавно Иванна выложила видео, на котором полностью показала элегантный свадебный образ.

View this post on Instagram A post shared by Іванна Гончарук (@ivannahoncharuk)

Роспись пары прошла в маленьком городке в восточной части Грузии - Сигнаги. Интересно, что поженились также и пара их близких друзей.

Напомним, что Рожден Ануси впоследствии встречался с соперницей Гончарук в финале - Галиной, но их взаимоотношения не продлились долго. Сейчас певец снова холост и продолжает заниматься музыкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что герои первого сезона проекта "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт решили расстаться. Летний отпуск пара уже проводила отдельно друг от друга.