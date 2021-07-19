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За кого вышла замуж избранница Рождена Ануси с "Холостяка": фото и видео со свадьбы

За кого вышла замуж избранница Рождена Ануси с "Холостяка": фото и видео со свадьбы
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф

Участие в популярном проекте "Холостяк" не является гарантией того, что после окончания проекта герой и его избранница будут счастливы вместе. За все 11 сезонов исключением стали только пара Никита Добрынин и Дарья Квиткова, которая недавно подарила своему любимому мужу сына.

Победительница восьмого сезона "Холостяка" Иванна Гончарук, которую в финале выбрал украинский певец и продюсер Рожден Ануси, в воскресенье, 18 июля, связала себя узами брака со своим возлюбленным Павлом Забокрицким.

Девушка поделилась видео со свадьбы на своей странице в Инстаграме.

Также недавно Иванна выложила видео, на котором полностью показала элегантный свадебный образ.

Роспись пары прошла в маленьком городке в восточной части Грузии - Сигнаги. Интересно, что поженились также и пара их близких друзей.

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Напомним, что Рожден Ануси впоследствии встречался с соперницей Гончарук в финале - Галиной, но их взаимоотношения не продлились долго. Сейчас певец снова холост и продолжает заниматься музыкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что герои первого сезона проекта "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт решили расстаться. Летний отпуск пара уже проводила отдельно друг от друга.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 155

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Холостяк, Рожден Ануси, Холостяк-8, Иванна Гончарук, Павел Забокрицкий.
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