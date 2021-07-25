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Играть на поле больше нельзя: что стало со стадионом "Черноморец" после концертов Коржа и Монатика (фото)

Играть на поле больше нельзя: что стало со стадионом "Черноморец" после концертов Коржа и Монатика (фото)
16:41 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Известный в Украине стадион "Черноморец" в Одессе используется не только для проведения футбольных матчей, но и для выступлений музыкантов.

Напомним, что в этом месте 17 июля состоялся концерт Дмитрия Монатика, после которого зеленый газон на стадионе превратился в "желтый". Тогда послушать популярного украинского артиста пришли около 20 тысяч одесситов и гостей города.

Черноморец в Одессе газон

Черноморец Одесса газон

В субботу, 24 июля, прошел сольный концерт белорусского исполнителя Макса Коржана котором не обошлось без массовых беспорядков задержаний. Известно, что на выступление белоруса пришло около 45 тысяч человек, хотя официально вместимость на стадионе "Черноморец" насчитывает на 10 тысяч меньше людей.

Сейчас при съемке с квадрокоптера видно, как под сценой фанаты наматывали круги. Даже металлическое накрытие газон не спасло.

Стадион "Черноморец" в Одессе газон

Источник: Telegram-канал "Одесса как она есть"

Напомним, что матч 2-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1" cостоится на "Днепр Арене" 31 июля. Все из-за состояния поля на стадионе "Черноморец".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 475

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Одесса, Черноморец, Макс Корж.
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Играть на поле больше нельзя: что стало со стадионом "Черноморец" после концертов Коржа и Монатика (фото)
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