Играть на поле больше нельзя: что стало со стадионом "Черноморец" после концертов Коржа и Монатика (фото)

Известный в Украине стадион "Черноморец" в Одессе используется не только для проведения футбольных матчей, но и для выступлений музыкантов.

Напомним, что в этом месте 17 июля состоялся концерт Дмитрия Монатика, после которого зеленый газон на стадионе превратился в "желтый". Тогда послушать популярного украинского артиста пришли около 20 тысяч одесситов и гостей города.

В субботу, 24 июля, прошел сольный концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, на котором не обошлось без массовых беспорядков задержаний. Известно, что на выступление белоруса пришло около 45 тысяч человек, хотя официально вместимость на стадионе "Черноморец" насчитывает на 10 тысяч меньше людей.

Сейчас при съемке с квадрокоптера видно, как под сценой фанаты наматывали круги. Даже металлическое накрытие газон не спасло.

Источник: Telegram-канал "Одесса как она есть"

Напомним, что матч 2-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1" cостоится на "Днепр Арене" 31 июля. Все из-за состояния поля на стадионе "Черноморец".